أيتام الرياض يستقبلون رمضان بتوزيع أكثر من “100” سلة غذائية على الأسر المحتاجه

استقبل أيتام دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض شهر رمضان المبارك ببدء توزيع أكثر من 100 سلة غذائية على المحتاجين وذلك ضمن برنامجها السنوي “السلة الرمضانية” الذي يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل بمعدل مرة واحدة اسبوعياً ويشارك فيه جميع موظفي وموظفات .

ويهدف البرنامج الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة اريس الوقفية الى اختيار مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية الرئيسية في شهر رمضان وتغليفها في سلال متكاملة ثم تخصيص يوم محدد من الأسبوع لتوزيعهاعلى مستحقيها من العمال والأسر المحتاجة داخل الأحياء لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر وترسيخ حب العمل التطوعي في نفوس ايتامها وتنمية روح التعاون في نفوسهم .من جهة آخرى وفي إطار الاستعدادات المكثفة لإستقبال الشهر الفضيل استضافت الدار وبحضور 31 من الفتيات والموظفات الداعية “مي العتيبي” في محاضرة بعنوان “نظرة جديدة لرمضان ” تناولت فيها مجموعة من المحاور عن فضل رمضان في تهذيب النفوس والفرص العديدة للتغيير والإصلاح فيه والتخلص من بعض السلوكيات الخاطئة.

كما نظم فريق الأنشطة محاضرة توعويةً اخرى عن “الصحة في رمضان ” تحدثت فيها اخصائية التغذية حنان الزير عن مفهوم الصوم والفوائد الصحية التي يجنيها الصائم من التزامه بالغذاء الصحي المتوازن إضافةً الى عرض بعض الارشادات الغذائية التي تتعلق بكيفية اختيار الاكل الصحي للأبناء والبنات حسب الحالة الصحية والفئة العمرية لهم .

وقد اكدت مديرة دار الحضانة الاجتماعية بالرياض ؛ هدى سيلان حرص الدار سنوياً على تعزيز انشطتها الإجتماعية والدينية خلال شهر رمضان لجميع الفئات المشمولة بالرعاية داخل الدار لتحقيق الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية المثلى لهم ودمجهم بالمجتمع .