 القبض على شخصين امتهنا السرقة في محافظة رجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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القبض على شخصين امتهنا السرقة في محافظة رجال ألمع

القبض على شخصين امتهنا السرقة في محافظة رجال ألمع
المناطق _عسير
تمكنت شرطة محافظة رجال ألمع من القبض على شخصين  تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة  وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين بتعرض ممتلكاتهم للسرقة بمركز الشعبين و حسوة ومربة
حيث يقوم الجناة بمراقبة أصحاب المنازل وتتبع  تحركاتهم ويقومون بسرقتها
وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي تم تكليف فريق عمل بحث وتحري  يَضمن الوصول للجناة وتقصي الحقائق و متابعة الأسلوب الإجرامي وبفضل الله فقد تم القبض على المتهمين شخصين من الجنسية الافريقية
واتخذت الإجراءات اللازمة وتم اشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك
صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش

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