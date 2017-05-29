القبض على شخصين امتهنا السرقة في محافظة رجال ألمع

تمكنت شرطة محافظة رجال ألمع من القبض على شخصين تورطوا بارتكاب عدد من جرائم سرقة وذلك بعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين بتعرض ممتلكاتهم للسرقة بمركز الشعبين و حسوة ومربة

حيث يقوم الجناة بمراقبة أصحاب المنازل وتتبع تحركاتهم ويقومون بسرقتها

وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي تم تكليف فريق عمل بحث وتحري يَضمن الوصول للجناة وتقصي الحقائق و متابعة الأسلوب الإجرامي وبفضل الله فقد تم القبض على المتهمين شخصين من الجنسية الافريقية

واتخذت الإجراءات اللازمة وتم اشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش