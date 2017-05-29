“عبدالله بندر” يتسلم هدية من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم الأثنين، هدية تذكارية من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمناسبة رعاية سموه لتخريج الدفعة الرابعة عشر من طلاب الكلية.

كما قدّم منسوبو الكلية التهنئة للأمير عبدالله بن بندر بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة سائلين الله له العون والسداد ، وهنئوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.