توادّ الأسرية تقيم اللقاء التعريفي لـ ” أوقاف توادّ “

أقيمت جمعية توادّ الأسرية بمنطقة الجوف مساء أمس اللقاء التعريفي بمشروع أوقاف توادّ بحضور سفراء أوقاف توادّ وذلك في مقر الجمعية .

وفي بداية اللقاء سلط الضوء مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ / نايف بن عبد الله المريحيل على تاريخ الجمعية و والبرامج التي نفذتها الجمعية وخطتها القادمة من برامج تخدم المجتمع ، ثم قام مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد بن مكيمن الكويكبي بشرح تفصيلي لمشروع أوقاف توادّ ، حيث بيَّن : فكرته العامة ، و أهدافه ، و امتيازات المشاركة فيه ، و خطوات تنفيذه ، منوهاً على كافة تفاصيل مشروع أوقاف توادّ متوفرة في الرابط الآتي :

http://www.tawad588.com/?r= programs/wholight

ثم أتيح المجال للسفراء لإبداء آرائهم حول المشروع و سبل إخراجه بأبهى حلة . وفي ختام اللقاء قدَّم المدير العام شكره و تقديره للسفراء المشاركين في هذا اللقاء ، سائلًا المولى الكريم أن يكلل مساعيهم بالتوفيق و القبول .