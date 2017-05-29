 توادّ الأسرية تقيم اللقاء التعريفي لـ ” أوقاف توادّ “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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توادّ الأسرية تقيم اللقاء التعريفي لـ ” أوقاف توادّ “

توادّ الأسرية تقيم اللقاء التعريفي لـ ” أوقاف توادّ “
المناطق _محمد الحسن

أقيمت جمعية  توادّ الأسرية بمنطقة الجوف مساء أمس اللقاء التعريفي بمشروع أوقاف توادّ بحضور سفراء أوقاف توادّ وذلك في مقر الجمعية .
وفي بداية اللقاء سلط الضوء مدير عام الجمعية  فضيلة الشيخ / نايف بن عبد الله المريحيل على تاريخ الجمعية و والبرامج التي نفذتها الجمعية وخطتها القادمة من برامج تخدم المجتمع ، ثم قام مساعد المدير العام للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد بن مكيمن الكويكبي بشرح تفصيلي لمشروع أوقاف توادّ ، حيث بيَّن : فكرته العامة ، و أهدافه ، و امتيازات المشاركة فيه ، و خطوات تنفيذه ، منوهاً على كافة تفاصيل مشروع أوقاف توادّ متوفرة في الرابط الآتي :
http://www.tawad588.com/?r=programs/wholight
ثم أتيح المجال للسفراء لإبداء آرائهم حول المشروع و سبل إخراجه بأبهى حلة . وفي ختام اللقاء قدَّم المدير العام شكره و تقديره للسفراء المشاركين في هذا اللقاء ، سائلًا المولى الكريم أن يكلل مساعيهم بالتوفيق و القبول .

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