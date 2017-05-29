رئيس هيئة الأركان يتفقّد القطاعات العسكرية الجنوبية ويشارك الجنود إفطارهم

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أمس بزيارةٍ تفقُّدية للقطاعات العسكرية بمنطقة جازان في مواقعهم.

وفور وصوله، بدأت زياراته الميدانية بعدد من الوحدات العسكرية بالحد الجنوبي ، ونقل لهم تحيّات وتقدير القائد الأعلى للقوات العسكرية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ــ حفظهم الله ــ ، كما هنأهم بالشهر الكريم .

كما قدم معاليه الشكر والتقدير لهم على جهودهم وتضحياتهم في الذود عن حدود الوطن، وهنأهم على روحهم المعنوية العالية، وحماسهم ورغبتهم في دفاعهم بميدان العز والشرف، ووقف على الاستعدادات كافة ، واصفًا هذه اللحظات بأنها الأغلى والأثمن لدى الأبطال الذين ضحّوا بأنفسهم وحياتهم من أجل حماية أرض الوطن الغالي، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة والبطولية للدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

من جانبهم أكد الجنود المرابطون عن استعدادهم التام في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وسيبقون درعًا حصينًا عن الوطن ومقدّراته حتى آخر لحظه من حياتهم .

وقد شارك معالي رئيس هيئة الأركان العامة زملاءه الجنود المرابطين الإفطار ، مؤكدًا أن حدود الوطن آمنة ، ومعنويات القوات المرابطة على الحدود مرتفعة للغاية.

وعبر عن سعادته الغامرة بمشاركة الإفطار في يوم رمضاني مع منسوبي القوات المسلحة و المرابطين على حدود بلادنا الغالية بمنطقة جازان ، ، سائلا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .