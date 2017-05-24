 إتلاف 4 آلاف دجاجة فاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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إتلاف 4 آلاف دجاجة فاسدة

إتلاف 4 آلاف دجاجة فاسدة
المناطق _الخبر
أتلفت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر 4 آلاف دجاجة فاسدة و100 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة، مخزّنة في منازل وجاهزة للتوزيع قبل بدء شهر رمضان، كما شرعت البلدية في تنفيذ حملات مفاجئة على المحلات التجارية والاستراحات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية تمكنت خلال الفترة الماضية من مراقبة المخالفات وسرعة ضبطها قبل توزيع المأكولات الفاسدة، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط كميات من اللحوم والدجاج كانت مجهزة ومعدة للتوزيع قبل دخول الشهر الفضيل، مؤكدًا أن البلدية لن تسمح أو تتساهل في اتخاذ الإجراءات في كل ما يمكن أن يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، مبينًا أن إدارة الخدمات مستمرة في حملاتها الرقابية طيلة أيام الشهر الفضيل وغيره من شهور السنة للتفتيش على المنشآت والجهات المخالفة سواء منازل أو استراحات، لتطبيق الاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة العامة.

وأفاد الزايدي أن بلدية الخبر وضعت خطة سنوية من أجل إنهاء جميع مظاهر المخالفات في المنازل الشعبية والوصول إلى الأشخاص الذين يديرون مثل تلك الأنشطة المخالفة، حيث تضمنت الخطة، مواعيد زمنية وتحديد جهات مكانية، للقضاء على كل ما يخالف الاشتراطات الصحية.

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