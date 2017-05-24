 رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية حتى نهاية الأسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية حتى نهاية الأسبوع

رياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية حتى نهاية الأسبوع
المناطق _الرياض

توقع مركز طقس العرب استمرار نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الداخلية والتي تشمل الهفوف والأحساء وعموم المناطق الداخلية، وتجلب موجات الغبار الكثيفة.

وأشار المركز في تقرير له اليوم إلى أن نشاط البوارح يزداد يوم الثلاثاء لتصل ذروتها يومي الأربعاء والخميس وتكون سرعتها 50-55 كم/ساعة، مع هبات رياح قد تصل إلى 80-85 كم/ساعة، وهذا يؤدي الى إثارة الغبار بشكل كثيف في المناطق الداخلية من الشرقية وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية إلى حدود 500 متر وربما انعدامها التام بفعل الغبار الكثيف.

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