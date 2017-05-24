أمير الباحة يكرم الطالب العويدي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الطالب محمد بن عبدالله بن حمدان العويدي وذلك ضمن أوائل منطقة الباحة من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1437/1438هـ

وأعرب الطالب محمد عن اعتزازه بهذا التكريم والذي سيكون له الأثر الكبير في مواصلة العلم والتعلم لخدمة هذا الوطن الغالي رافعا شكره لسمو أمير منطقة الباحة على أبوته الحانية وتكريمه والذي يعد وسام على صدري .

مقدما هذا التفوق العلمي لوالديه الذين لم يألوا جهدا في تحفيزيه وتوفير كل ما من شأنه الوصول للتفوق ، ومتطلعا بأن يكون في المستقبل نافعا لدينه ثم لمليكه ووطنه .