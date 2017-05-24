 أمير الباحة يكرم الطالب العويدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يكرم الطالب العويدي

أمير الباحة يكرم الطالب العويدي
المناطق _عبدالرحمن سفر
كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الطالب محمد بن عبدالله بن حمدان العويدي وذلك ضمن أوائل منطقة الباحة من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1437/1438هـ
وأعرب الطالب محمد عن اعتزازه بهذا التكريم والذي سيكون له الأثر الكبير في مواصلة العلم والتعلم لخدمة هذا الوطن الغالي رافعا شكره لسمو أمير منطقة الباحة على أبوته الحانية وتكريمه والذي يعد وسام على صدري .
مقدما هذا التفوق العلمي لوالديه الذين لم يألوا جهدا في تحفيزيه وتوفير كل ما من شأنه الوصول للتفوق ، ومتطلعا بأن يكون في المستقبل نافعا لدينه ثم لمليكه ووطنه .

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