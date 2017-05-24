التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم في مسقط نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد.
وذكرت ” وكالة الأنباء اليمنية ” أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي.
وقد رحب نائب رئيس الوزراء العماني بزيارة المخلافي لسلطنة عمان ، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص واهتمام جلاله السلطان قابوس بن سعيد بالوضع في اليمن لكون استقرار اليمن جزء من استقرار المنطقة ككل .
وزير الخارجية اليمني يلتقي مسؤولاً عمانياً
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم في مسقط نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد.
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