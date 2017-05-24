 وزير الخارجية اليمني يلتقي مسؤولاً عمانياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية اليمني يلتقي مسؤولاً عمانياً

وزير الخارجية اليمني يلتقي مسؤولاً عمانياً
المناطق _عمان

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم في مسقط نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد.
وذكرت ” وكالة الأنباء اليمنية ” أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي.
وقد رحب نائب رئيس الوزراء العماني بزيارة المخلافي لسلطنة عمان ، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص واهتمام جلاله السلطان قابوس بن سعيد بالوضع في اليمن لكون استقرار اليمن جزء من استقرار المنطقة ككل .

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