جمعية عناية تطلق برنامجاً توعوياً رمضانياً

أطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” بمنطقة عسير أمس برنامجها التوعوي الرمضاني بمحاضرة طبية متخصصة عن التعامل مع مرضى السكري في شهر رمضان المبارك وذلك بجامع الشبلان بأبها قدها استشاري السكري الدكتور محمد آل عواض.

و أوضح المشرف العام على الجمعية الأستاذ الدكتور محمد بن عطية الحمراني أن هذا البرنامج يحتوي على سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد وتقوم بتنفيذها لجنة التوعية و التثقيف بالجمعية في عدد من الجوامع خلال العشر الأولى من الشهر الكريم من بعد صلاة العشاء و التراويح حيث يتناوب الدكتور محمد عواض و الدكتور يحيى الخالدي في تقديم المحاضرات الصحية فيما يستقبل فريق ” عناية ” الصحي فحوصات السكر و الضغط للجنسين وتقديم الفحص التراكمي للسكر للحالات المتوقع إصابتها .

و أشار الحمراني إلى تشكيل فرق من منسوبي القطاع الصحي الحكومي و الخاص و طلاب و طالبات كلية الطب بجامعة الملك خالد يقومون بتقديم الإستشارات الطبية المباشرة للمصلين بعد أداء الصلاة في جامع الملك عبدالعزيز وجامع الملك فيصل و جامع الشبلان حسب تنظيم يتم بثه أسبوعياً .