دورات تخصصية وأساسية لتطوير ألفي مدرب وإداري بتقني مكة في الشهر الكريم

أعتمد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه انطلاق دورات تطوير وتدريب الكوادر التدريبية والإدارية بوحدات التدريب في محافظات المنطقة والتي تستمر خلال شهر رمضان المبارك ضمن سلسلة البرامج التطويرية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العام الحالي لمنسوبيها بغرض رفع كفائتهم، وزيادة فعاليتهم وإكسابهم المهارات والخبرات التي تساعدهم على أداء مهامهم بصورة فعالة ، إضافة إلى زيادة الوعي وبناء جسور التوافق بين حاجات سوق العمل وإعداد الكوادر المؤهلة ، وتأتي هذه الدورات ضمن الجهود المتواصلة للدفع بعجلة التطوير في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع التدريب ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية .

وأوضح منسق التطوير بالإدارة أحمد علي الغامدي أن هذه الدورات تعكس التطور النوعي في الأداء الوظيفي حيث تم اعتماد برامج تخصصية وأخرى أساسية تطويرية لعموم الموظفين وصولاً إلى تحسين الأداء ، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية ، والارتقاء بالعملية التدريبية ، والاستقرار الوظيفي . داعيا منسوبي الوحدات التدريبية للانضمام لهذه البرامج التي يعتبرها خياراً استراتيجيا للإدارة تتطلع من خلالها إلى تأهيل الكوادر المهنية القادرة على تلبية حاجات العمل ومجالاته . وأضاف أن هذه البرامج تعقد في الوحدات التدريبية في محافظات المنطقة وتتراوح ساعاتها التدريبية من اثني عشر ساعة إلى عشرين ساعة تدريبية ، متوقعاً أن تلبي هذه البرامج متطلبات أكثر من ألفي مدرب وإداري يعملون بوحدات الإدارة بالمنطقة .