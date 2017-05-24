أمير الباحة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات . جاء ذلك خلال استقبال سموه , اليوم , جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ، من أصحاب الفضيلة القضاة و مشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والمواطنين، وذلك بقصر سموه في مدينة الباحة .

حيث بادلهم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة , سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الحكيمة حفظها الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات ، وان يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها .

وتناول الجميع الافطار على مائدة سموه الكريم .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن حسام بن سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن حسام بن سعود .

كما حضره فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ، ومعالي مدير جامعة الباحة الدكتور عماد بن عبدالقادر كوشك ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، وعدد من المسؤولين وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.