الطاقة الايجابية

البيئة الإيجابية المحيطة بالأشخاص لها دور كبير ومهم في تعزيز وتطوير الطاقة الإيجابية لدى الفرد، حيث يتوجب على الفرد أن يختار بعناية ودقة الأشخاص المحيطين به، والذي يتعامل معهم بشكل جيد، لأن الفرد يتأثر كثيراً بالأشخاص المحيطين به، وحتى لا يؤثرون على طاقته الإيجابية، فالطاقة الإيجابية هي التي تولد الإصرار والإرادة لدى الفرد على تحقيق أهدافه وغاياته، وضرورة التركيز على الأمور المتعلقة باللاوعي بأمور المشاعر الداخلية، والسيطرة عليها بطريقة إيجابية.

هناك طرق عديدة ترفع من الطاقة الإيجابية فالابتسامة مثلاً، وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: “تبسمك في وجه أخيك صدقة”، فهي تمنح الحب، وتبعث المودة، وكذلك اللعب مع الأطفال ومداعبتهم، فإن له أثر كبير، لأن أرواحهم البريئة والطاهرة تعطي شحنات إيجابية مستمرة، فهم يبعثون السعادة والمرح، رغم تذمرنا من تصرفاتهم في بعض الأحيان، إلا أننا نشتاق إليهم، ونرغب في مداعبتهم ورسم الابتسامة على وجوههم، والرضا بقضاء الله وقدره، والتفاؤل بالخير، فهما يبعثان في الشخص طاقة إيجابية ويجلبان الخير له، وكذلك الجلوس في الأماكن الهادئة والابتعاد عن كل ما يسبب الانزعاج والضيق، أيضاً فتطهير القلب والمسامحة والعفو تساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية.

ولا ننسى أن السجود على الأرض يخلص الجسم من الطاقة السلبية، فالأرض تعمل على سحب الشحنات تماماً كما في السلك الكهربائي الذي يعمل لسحب شحنات الصواعق للأرض، التأمل في الطبيعة الخلابة، والذهاب إلى البحر والجلوس على الشاطئ، كل ذلك يبعث في النفس الراحة، ويصفي الذهن من الأفكار السلبية، ويعزز الطاقة الإيجابية، والتخلص من الأفكار والعادات الخاطئة أو السلبية، وممارسة الرياضة بشكل منتظم ومستمر يعمل على تجديد طاقة الجسم، والتخلص من شعور الاكتئاب والقلق، وطرد الأفكار السلبية، وتشجيع النفس على حب الحياة ووجود الأمل لدى الفرد، فذلك يعمل على تعزيز الطاقة الإيجابية، وتناول الأعشاب الطبيعية أيضاً فالكثير من الأعشاب تساعد على زيادة الطاقة الإيجابية مثل إكليل الجبل الذي يساعد على رفع الروح المعنوية لدى الفرد، شرب الماء بنسبة تكفي حاجة الجسم، حيث ينصح بشرب الماء يومياً من 8 ـ 10 أكواب فهو يساعد على الشعور بالحيوية، ويعزز الطاقة الإيجابية لدى الفرد، وهو ضروري لصحة الجسم.

*عضو مجلس الشورى