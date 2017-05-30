 قوات الشرعية تمشط القصر الجمهوري بتعز .. ومصرع قائد الحرس العفاشي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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قوات الشرعية تمشط القصر الجمهوري بتعز .. ومصرع قائد الحرس العفاشي

قوات الشرعية تمشط القصر الجمهوري بتعز .. ومصرع قائد الحرس العفاشي
المناطق - الرياض

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعز اليوم من اقتحام البوابة الغربية للقصر الجمهوري قبل تمكنها من السيطر الكاملة على القصر الجمهورية، فيما علت تكبيرات النصر في أرجاء المكان .

ويأتي هذا التقدم في وقت أعلن فيه خلال الساعات الماضية القيادي في الجيش الوطني العقيد، عبدالباسط البحر عن مقتل 78 مسلحاً من الميليشيات بينهم قائد الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع خالد القدسي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز .

وسبق أن أحرز الجيش الوطني تقدما كبيرا في تعز حيث طوق القصر الجمهوري ومدرسة محمد علي عثمان واستولى على عدد من المواقع والمباني التي كانت تتخذها الميليشيات مقرات عسكرية، كما تمكن من أسر 11 مسلحاً.

وأكد البحر أن جميع المواقع التي يستعد الجيش للسيطرة عليها في شرق تعز تعتبر مخازن لصواريخ باليستية منها معسكرا طارق والإذاعة، موضحا أن العمليات تزامنت مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف مستهدفة ‏مواقع للميليشيات في تبة السلال وسوفتيل وأسفرت عن تدمير دبابتين.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة استوليا على مجموعة من الأسلحة والصواريخ الموجهة التي كانت بحوزة الانقلابيين، مؤكدا أن هدف العمليات السيطرة على المنطقة الشرقية لمدينة تعز ووقف استهداف الأحياء المدنية وقطع الإمدادات عن جبهات الميليشيات في لحج.

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