مواطن اختلف مع أحد أقاربه.. فقتله بـ”طلقة نارية”

لقي شاب مصرعه بطلقة نارية من أحد اقاربه، إثر خلاف نشب فيما بينهما في حي العزيزية بحفر الباطن.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه عند الساعة الثامنه مساء الاثنين ٣-٩-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة حفرالباطن عن إسعاف مواطن عشريني بمستشفى الملك خالد إثر تعرضه لإصابة بطلق ناري أدى لوفاته، فيما تشير الاستجوابات الأولية عن تورط أحد أقاربه في إطلاق النار عليه إثر خلاف نشب فيما بينهما.

وبعد القبض عليه تبين أنه مواطن ثلاثيني، فيما ضبط السلاح المستخدم في الحادثة وشرع المختصون في استكمال إجراءات جمع الاستدلال للجريمة تمهيدا لإحالة المتهم وملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.