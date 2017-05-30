 “الداخلية”: تعرض دورية أمنية لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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“الداخلية”: تعرض دورية أمنية لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن

“الداخلية”: تعرض دورية أمنية لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 20 / 8 / 1438 هـ عن استشهاد رجل أمن وإصابة خمسة آخرين نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي” أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف ، فقد تعرضت دورية أمن عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 3 / 9 / 1438هـ ، لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية, والله ولي التوفيق.

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