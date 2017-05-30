لكبار السن .. كيف تعالج آلام وخشونة الركب والتهاب المفاصل ؟!

أظهرت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يتناولون أغذية غنية بالألياف أقل عرضة للإصابة بآلام وخشونة الركب الناتجة عن التهاب المفاصل، وشملت الدراسة 4796 رجلا وامرأة من الأمريكيين الذين يعانون من التهاب المفاصل أو عرضة للإصابة به.

وأوضحت الدراسة أن الذين تناولوا أطعمة غنية بالألياف كانوا أقل عرضة بنسبة 30 في المائة، من الذين تناولوا أقل قدر من الألياف للإصابة بآلام الركبة أو الخشونة أو تورم الركبة جراء التهاب المفاصل أو تدهور حالات الإصابة بالتهاب المفاصل خلال فترة المتابعة التي استمرت أربعة أعوام.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة، الدكتورة تشاولي داي: إن النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف له مزايا صحية واضحة، مثل خفض نسبة الكوليسترول وتحسين مستويات السكر في الدم والوصول إلى وزن صحي، لكن غالبية الأمريكيين لا يتناولون كميات كافية من الطعام الغني بالألياف.

وأضافت أن المتوسط الراهن لاستهلاك الألياف بين البالغين في الولايات المتحدة يبلغ نحو 15 جراما، وقالت: «هذا أقل بكثير من المستوي المطلوب وهو 22.4 جرام للنساء و28 جراما يوميا للرجال، الذين تبلغ أعمارهم 51 عاما أو أكثر»، وفقا لما أوردت «رويترز».

وقالت داي: إن هناك العديد من الآليات التي تساعد زيادة تناول الألياف من خلالها في تخفيف أعراض التهاب الركبة، منها على سبيل المثال الحد من الالتهابات ومساعدة الناس على الوصول إلى وزن صحي.

وفي دراسة ثانية مرتبطة بالأولى، شملت 1268 شخصا في أوائل الخمسينيات من أعمارهم ظهر أن ربع عدد المشاركين الذين تناولوا أكبر قدر من الأغذية الغنية بالألياف قلت احتمالات إصابتهم بالتهاب المفاصل بنسبة 61 في المائة، وذلك لفترة أطول بتسع سنوات مقارنة مع ربع عدد المشاركين ممن تناولوا أقل كميات من هذه الأغذية.