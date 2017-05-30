حكم نهائي بسجن الداعية بن فروة 45 يومًا

صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير على الحكم الصادر من محكمة محافظة أحد رفيدة بسجن الداعية سعيد بن فروة 45 يوماً، وأخذ التعهد الشديد عليه، وذلك بعد إدانته بتلفظه وسبه وتشهيره بالممثل ناصر القصبي وذلك من خلال إطلاقه كلمة كافر وديوث عليه.

وبمصادقة محكمة الاستئناف على الحكم تستوفي هذه القضية كافة المتطلبات النظامية، وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، وذلك بعد مداولات جرت بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تضمنت ملاحظات، وطلب إيضاحات على الحكم من محكمة استئناف عسير ، طبقا لما نصت عليه الأنظمة القضائية بالمملكة، للتأكد من مطابقة الحكم على الواقعة، وذلك إنطلاقاً من دور محاكم الاستئناف بمراجعة الأحكام وتدقيقها قبل أن تقتنع محكمة الاستئناف أخيراً بالحكم وتصادق عليه، بعد أن أوضح ناظر القضية لمحكمة الاستئناف كافة الاستفسارات والملاحظات على #الحكم ، بحسب ما نلقت سبق اليوم.

كان ناصر القصبي رفض عرض الصلح مع الداعية سعيد بن فروة المقترح من محكمة الاسئناف، وطالب بتوقيع العقوبة النظامية عليه .

وقدمت “الاستئناف” مبرراتها لتقديم الصلح بدلًا من المحاكمة في أن القصبي ممن اشتهر بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه وعلى رأسهم القضاة ، كما أنه يتشبه ىالنساء، ذلك علاوة على أن “ابن فروة” لم يذكر القصبي باسم في خطبته.

يذكر أن القضية بدأت فصولها في رمضان قبل الماضي، بعد عرض حلقة “سيلفي” التي ظهر فيها الفنان بثياب قصيرة، منتقداً من يكسّرون الآلات الموسيقية.

وانتشر مقطع صوتي لما قاله المُدان في خطبته التي لعن فيها وكفّر الممثل الكوميدي ناصر القصبي؛ ووصفه بأوصاف الديوث والزندقة، كما كفّر قنوات mbc، فيما تراجع عن التكفير عبر حسابه في “تويتر”، وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق فيما حدث.

وأوكل الفنان “القصبي” أحد المحامين للترافع عنه وملاحقة الخطيب المسيء قضائياً، وبدأت إجراءات المحاكمة من خلال جلسات عدة أمام المحكمة #الجزائية ، وبعد إقفال باب المرافعة أصدرت المحكمة حكمها على الخطيب المسيء قبل أن يتم استئناف الحكم .