 الاتحاد الأوروبي يمول تغطية لا سلكية لبلدات لا تحظى بالإنترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأوروبي يمول تغطية لا سلكية لبلدات لا تحظى بالإنترنت

الاتحاد الأوروبي يمول تغطية لا سلكية لبلدات لا تحظى بالإنترنت
المناطق_متابعات

وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تخصيص 120 مليون يورو لتزويد ما يصل إلى ثمانية آلاف بلدية في دول التكتل بتغطية لا سلكية (واي.فاي) مجانية لخدمات الإنترنت بحلول عام 2020 وهي بلدات لا تحظى حاليا بخدمة إنترنت.
وسيأتي تمويل المبادرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية البالغة تريليون يورو والتي تغطي الفترة من 2014 إلى 2020. وسيكون على البلدات التقدم بطلب للحصول على تمويل.
وقررت مؤسسات الاتحاد الثلاث، مجلس حكومات الاتحاد والبرلمان والمفوضية الأوروبية، أن الأموال التي ستصرف على المبادرة ستأتي من مراجعة محدودة لميزانية الاتحاد الأوروبي لسبع سنوات.
وتحتاج المبادرة السياسية لأن تستكمل باتفاق فني بشأن كيفية استخدام الموارد المالية للاتحاد لتمويل المشروع الجديد. ولا يمكن زيادة ميزانية الاتحاد
الأوروبي بعد إقرارها لكن يمكن التغيير في بنودها. ويمكن لموارد أخرى أن تضاف للميزانية من غرامات تفرض على شركات أو من عائدات عرضية

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