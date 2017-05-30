 كلية طب الاسنان تشارك بفريق كرة قدم فى منافسات نادى الجوف الرمضانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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كلية طب الاسنان تشارك بفريق كرة قدم فى منافسات نادى الجوف الرمضانية

كلية طب الاسنان تشارك بفريق كرة قدم فى منافسات نادى الجوف الرمضانية
المناطق_سهو الهشال
ضمن فعاليات الأنشطه الرياضيه  والتي يقدمها نادي جامعة الجوف الصيفي افتتحت منافسات دوره كره القدم والتي ينافس فيها 16 فريق بملاعب كليه طب الأسنان حيث تقابل يوم السبت ٩/١  ضمن مباريات المجموعة الأولى فريق الشهيد عبدالله السهيان مع فريق النجوم وانتهت بفوز الأول ٠/٣ | وتعادل فريق الراقي مع فريق الشهب ١/١ | وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى لاعب فريق الشهيد عبدالله السهيان / محمد مرزوق الكويكبي | وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الثانية لاعب فريق الراقي / مشعل مشتي الشراري .
هذا وتقيم إدارة الأنشطة الرياضية العديد من الفعاليات الرياضيه لزوار النادي منها
دوري الكره الطائرة بمحافظة سكاكا
دوري كره القدم بمحافظه القريات.
دوري كرة القدم والطائره بمحافظة طبرجل.
دوره في التنس الأرضي بالاضارع راعي رسمي

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