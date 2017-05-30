أطعمة في السحور لا تناسب مرضى ضغط الدم

السحور من الوجبات الأساسية التى يتم تناولها فى شهر رمضان ويفضل أن تكون خفيفة على الأشخاص العاديين وبالنسبة لبعض المرضى منهم مرضى ضغط الدم المرتفع يجب توخى الحذر.

وفى هذا الصدد حذر أحد المواقع الطبية المتخصصة، مرضى ضغط الدم المرتفع من تناول عدد من الأطعمة فى وجبة السحور، لأنها تشكل ضررًا على صحتهم وترفع من مستوى ضغط الدم وتشمل الآتى:

1.المخللات والأطعمة الغنية بالأملاح كالبطاطس المصنعة الغنية بالتوابل والملح فأنها تشكل ضررًا كبيرًا على الصحة وتزيد من مستوى ضغط الدم.

2.الأطعمة المحفوظة والمصنعة (كالهامبورجر) فهى غنية بالصوديوم وبعض المواد التى تعمل على ارتفاع مستوى ضغط الدم عن المعدل الطبيعى مما ينتج عنه تلف الخلايا فى المخ.

3.المشروبات الغازية يجب الابتعاد عنها، لأنها تشكل ضررًا على الخلايا وتزيد من مستوى ضغط الدم المرتفع

4.الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون فهى تعمل على انسداد الشرايين وتعمل على رفع مستوى ضغط الدم .

5.كما ينصح بضرورة تناول الزبادى والفول والخضراوات وغيرها من الأطعمة المهمة والضرورية على الصحة والتى تحد من ارتفاع مستوى ضغط الدم .