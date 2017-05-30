بالفيديو.. مدفع رمضان يُحال الى التقاعد بعد خدمة 50 عاماً

افتقد أهالي مكة المكرمة مدفع رمضان، بعد أن اعتادوا على سماع صوته طوال خمسين عاما خلت على سماع صوت المدفع وجدانياً الذي يدوي صداه إيذانا للصائمين بالإفطار وتعلق الكبار والصغار منهم بذلك الصوت الذي ظهر قبل المكبرات الصوتية لدرجة أن الكثير من الصائمين يمتنعون عن الإفطار حتى سماع صوت المدفع الذي يرتبط ظهوره بهلال الشهر.

وكان المدفع الرمضاني الروح المتعلقة التي تربط ما بين الصائم وأذان المغرب والذي يظل صامتاً طوال العام ويبدأ في التحدث مع اطلالة الشهر الفضيل، بينما افتقد أهالي مكة المكرمة المدفع العام الماضي 1436هـ والعام الحالي 1437هـ من الظهور بعد ان اعتادوا عليه طوال 50 عام .

فقد ارتبط اسم الجبل الواقع عليه مدفع رمضان بنفس اسم المدفع واطلقوا عليه سكان مكة المكرمة بـ «جبل المدافع» والذي اشتهر بعد ان بدأت طلقات مدفع رمضان تنطلق منه ايذانا بدخول الشهر ووقت افطار الصائمين.

وناشد الاهالي الجهات المختصة بإعادة مدفع رمضان الى مكة المكرمة فقد اعتادت مسامعهم على سماع نبرات المدفع في كل عام مؤكدين ان المدفع يضع للشهر الفضيل رونق اخر في العاصمة المقدسة.