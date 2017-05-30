اليابان تحث الصين على كبح جماح كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن كبير مستشاري الأمن لرئيس الوزراء شينزو آبي حث الصين على القيام بدور أكبر في كبح برامج كوريا الشمالية في مجال التطوير النووي والصاروخي.

وأدلى مستشار الأمن القومي شوتارو ياتشي بهذه التصريحات في اجتماع قرب طوكيو مع يانغ جيتشي مستشار الدولة الصيني وهو أرفع دبلوماسي صيني يوم الاثنين وهو نفس اليوم الذي أجرت فيه كوريا الشمالية أحدث تجاربها الصاروخية.

وقال ياتشي ليانغ خلال نقاش دام خمس ساعات إن أفعال كوريا الشمالية وصلت إلى مستوى جديد من الاستفزاز.

ونقل عن ياتشي قوله ليانغ “اليابان والصين تحتاجان إلى العمل سويا لحث كوريا الشمالية بقوة على تجنب المزيد من الأفعال الاستفزازية والامتثال لأشياء مثل قرارات الأمم المتحدة” وحث الصين على القيام بدور أكبر.

وناقش المسؤولان أيضا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن يانغ أبلغ اليابان بأن عليها النظر إلى التنمية في الصين باعتبارها فرصة وليس تهديدا وإن عليها التعامل مع قضايا مثل بحر الصين الجنوبي وتايوان بحذر والوفاء بكلمتها