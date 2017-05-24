عين التعاون على البرتغالي غونزاليس

كشفت “صحيفة محلية” عن أن مهاجم نادي إف سي أروكا البرتغالي الذي يلعب بالدوري الممتاز والتر غونزاليس “21 عاما” ربما يكون أحد خيارات إدارة التعاون للتعاقد معه في ظل العلاقة التي تربطه مع مواطنه ومدرب الفريق جوزيه غوميز ويعرف جيداً وما يعرقل المفاوضات أن لدى اللاعب عرض حالي من ناد إيطالي، ويفاضل التعاون حالياً بين عدد من اللاعبين الأجانب في خانة الهجوم للتوقيع مع أحدهم الموسم المقبل.

وأكدت أن ملف المهاجم يتولاه مدرب غوميز الذي يجيد عملية جلب اللاعبين وكان قد أوصى بالتعاقد مع المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو الذي يسجل ناجحاً مميز مع التعاون.