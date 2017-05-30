الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

أعلن اليوم رئيس مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان جواكيم ألكسندر عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة والمحاسبة.

ويترأس اللجنة انديرا جيزينج من الهند، وعضوية راديكا كومارا من سيريلانكا، والأسترالي كريستوفر دومنيك.

وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في 24 مارس الماضي للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك القتل خارج إطار القضاء والتهجير القسري، والتعذيب.