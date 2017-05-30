 الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار أمانة نجران تشارك في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف “ رئيس نادي الأحساء الأدبي يذكر أن هناك أشخاص من جمعية النادي العمومية لا يعرفون موقع النادي سیاستمدار آمریکایی: زمان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بسيار نزديك است اكتشاف علاقة بين السكر وبعض أنواع السرطان رفض دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» الدفاع التركية: صفقة السفن الحربية مع المملكة ما زالت مستمرة إغلاف “11” محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وإيقاف “36” عاملاً في نطاق بلدية الملز وفاة رئيس بنما الأسبق مانويل نورييجا عن 83 عاما «هيئة المهندسين» تدشن اعتماد الفنيين تفريج كربه مائة سجين من حائل ولي ولي العهد يغادر إلى روسيا في زيارة عمل

الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار

الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار
المناطق_وكالات

أعلن اليوم رئيس مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان جواكيم ألكسندر عن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، خاصة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية والعسكرية في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة والمحاسبة.
ويترأس اللجنة انديرا جيزينج من الهند، وعضوية راديكا كومارا من سيريلانكا، والأسترالي كريستوفر دومنيك.
وجاء تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 في 24 مارس الماضي للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك القتل خارج إطار القضاء والتهجير القسري، والتعذيب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>