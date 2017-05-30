أمانة نجران تشارك في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف “

شاركت أمانة منطقة نجران في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” التي تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ والقادمين للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة؛ والتي انطلقت في الأول من شهر رجب لعام 1438هـ وتستمر لمدة 90 يوم.

وشدد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق على تسخير كافة الإمكانيات لدعم هذه الحملة بما تحققه من أهداف كبيرة ومهمة على المستويين الأمني والاقتصادي.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن مشاركة الأمانة في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” تأتي إدراكاً بأهمية توعية المجتمع وامتداداً للمبادرات والمشاركات التي تقدمها الأمانة من خلال تفعيل وسائل التقنية والاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية الحديثة وتوظيفها لخدمة الحملة ببث الرسائل التوعوية، التي أعدتها المديرية العامة للجوازات؛ بالإضافة إلى تفعيل معرض الأمانة الدائم بعدد من التصاميم والعبارات التوعوية والشاشات الإلكترونية في الشوارع والميادين العامة.