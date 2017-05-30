ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة

واصلت شرطة منطقة القصيم حملاتها الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد أسهم التنسيق المشترك مع فرع وزارة العمل بالمنطقة عن ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال الشهر الماضي ..

مؤكداً بأن الجهات الأمنية ممثلةً بالشرطة ودوريات الأمن وقوة أمن الطرق ماضيةً في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ، مالم يبادروا بإنتهاز الفرصة الممنوحة لهم والتي حددت بتسعين يوماً لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات ..

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهود متظافرة مع إدارات السجون والجوازات بالمنطقة لإستقبال الوافدين المخالفين وإنهاء اجراءتهم بحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ..