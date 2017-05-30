 ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة أمير نجران: كلمة خادم الحرمين لا تصدر إلا عن رجل يقود العالم الإسلامي بحق الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار أمانة نجران تشارك في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف “ رئيس نادي الأحساء الأدبي يذكر أن هناك أشخاص من جمعية النادي العمومية لا يعرفون موقع النادي سیاستمدار آمریکایی: زمان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بسيار نزديك است اكتشاف علاقة بين السكر وبعض أنواع السرطان رفض دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» الدفاع التركية: صفقة السفن الحربية مع المملكة ما زالت مستمرة إغلاف “11” محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وإيقاف “36” عاملاً في نطاق بلدية الملز وفاة رئيس بنما الأسبق مانويل نورييجا عن 83 عاما «هيئة المهندسين» تدشن اعتماد الفنيين

ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة

ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة
المناطق_بريدة
واصلت شرطة منطقة القصيم حملاتها الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ..
ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد أسهم التنسيق المشترك مع فرع وزارة العمل بالمنطقة عن ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال الشهر الماضي ..
مؤكداً بأن الجهات الأمنية ممثلةً بالشرطة ودوريات الأمن وقوة أمن الطرق ماضيةً في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ، مالم يبادروا بإنتهاز الفرصة الممنوحة لهم والتي حددت بتسعين يوماً لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات ..
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهود متظافرة مع إدارات السجون والجوازات بالمنطقة لإستقبال الوافدين المخالفين وإنهاء اجراءتهم بحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>