 الدفاع المدني بنجران ينفذ حملة السلامة على دور الإيواء السياحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني بنجران ينفذ حملة السلامة على دور الإيواء السياحي

الدفاع المدني بنجران ينفذ حملة السلامة على دور الإيواء السياحي
المناطق_نجران
استمراراً لأعمال حملة السلامة والتي نفذتها مديرية الدفاع المدني بنجران وذلك للأسبوع الثالث
حيث ركزت جولاتها على دور الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة )

وقامت دوريات السلامه بجولات تفتيشيه على (121)منشأة، بالإضافة الى تجديد تصريح الدفاع المدني لعدد( 100)منشأه
واعطاء اخطارات مخالفات لعدد(21)منشأة وذلك لسرعة استكمال الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.

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