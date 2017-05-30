الدفاع المدني بنجران ينفذ حملة السلامة على دور الإيواء السياحي

استمراراً لأعمال حملة السلامة والتي نفذتها مديرية الدفاع المدني بنجران وذلك للأسبوع الثالث
حيث ركزت جولاتها على دور الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة )
وقامت دوريات السلامه بجولات تفتيشيه على (121)منشأة، بالإضافة الى تجديد تصريح الدفاع المدني لعدد( 100)منشأه
حيث ركزت جولاتها على دور الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة )
وقامت دوريات السلامه بجولات تفتيشيه على (121)منشأة، بالإضافة الى تجديد تصريح الدفاع المدني لعدد( 100)منشأه
واعطاء اخطارات مخالفات لعدد(21)منشأة وذلك لسرعة استكمال الملاحظات خلال أسبوع من تاريخه.
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