 شرطة الرياض تضبط “255” متسولاً خلال حملات نفذتها مع دوريات مكافحة التسول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة الرياض تضبط “255” متسولاً خلال حملات نفذتها مع دوريات مكافحة التسول الدفاع المدني بنجران ينفذ حملة السلامة على دور الإيواء السياحي ضبط ٢٥٣٢ مخالفاً للإقامة والعمل بالقصيم..والشرطة تجدد دعوتها للإستفادة من المهلة أمير نجران: كلمة خادم الحرمين لا تصدر إلا عن رجل يقود العالم الإسلامي بحق الأمم المتحدة: لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار أمانة نجران تشارك في الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف “ رئيس نادي الأحساء الأدبي يذكر أن هناك أشخاص من جمعية النادي العمومية لا يعرفون موقع النادي سیاستمدار آمریکایی: زمان سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بسيار نزديك است اكتشاف علاقة بين السكر وبعض أنواع السرطان رفض دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» الدفاع التركية: صفقة السفن الحربية مع المملكة ما زالت مستمرة إغلاف “11” محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وإيقاف “36” عاملاً في نطاق بلدية الملز

شرطة الرياض تضبط “255” متسولاً خلال حملات نفذتها مع دوريات مكافحة التسول

شرطة الرياض تضبط “255” متسولاً خلال حملات نفذتها مع دوريات مكافحة التسول
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في متابعة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان المبارك والعمل على مكافحتها.

فقد تمكنت دوريات الضبط الميداني بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول من ضبط “255” حالة تسول في العاصمة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك من بينهم “56” رجلاً و “124” امرأة و “75” طفلاً.

جرى تسليم السعوديين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغير سعوديين للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وأهاب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بالعموم عدم التعاطف مع هذه الفئات والتبرع لها بأي شكل من الأشكال لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة والابلاغ المباشر للجهات المختصة عن أماكن تجمعهم او بواسطة تطبيق كلنا أمن للمساهمة في ترسيخ الأمن في وطننا الغالي وإنجاح حملة مقام وزارة الداخلية ” وطن بلا مخالف ” حيث ان جلهم من مخالفي نظام الإقامة مؤكداً على استمرار الحملة طوال شهر رمضان المبارك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>