شرطة الرياض تضبط “255” متسولاً خلال حملات نفذتها مع دوريات مكافحة التسول

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في متابعة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان المبارك والعمل على مكافحتها.

فقد تمكنت دوريات الضبط الميداني بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول من ضبط “255” حالة تسول في العاصمة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك من بينهم “56” رجلاً و “124” امرأة و “75” طفلاً.

جرى تسليم السعوديين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغير سعوديين للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وأهاب الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بالعموم عدم التعاطف مع هذه الفئات والتبرع لها بأي شكل من الأشكال لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة والابلاغ المباشر للجهات المختصة عن أماكن تجمعهم او بواسطة تطبيق كلنا أمن للمساهمة في ترسيخ الأمن في وطننا الغالي وإنجاح حملة مقام وزارة الداخلية ” وطن بلا مخالف ” حيث ان جلهم من مخالفي نظام الإقامة مؤكداً على استمرار الحملة طوال شهر رمضان المبارك.