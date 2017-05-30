 مدير عام سياحة نجران يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ودور الإيواء بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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مدير عام سياحة نجران يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ودور الإيواء بالمنطقة

مدير عام سياحة نجران يتفقد المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية ودور الإيواء بالمنطقة
المناطق_نجران

تفقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح محمد آل مريح ، امس بعض المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والتراثية ودور الإيواء   بالمنطقة ، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة صيف هذا العام 38.
وشملت الجولة التفقدية موقع الأخدود الأثري ، وقصر الإمارة التاريخي  ، والأسواق الشعبية والتراثية ، ومتنزه الملك فهد الوطني  ، إضافة إلى زيارة عدداً من المنشآت السياحية للتأكد من تطبيقها لأنظمة وتعليمات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للنزلاء من أهالي وزوار المنطقة .
وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح آل مريح، أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الفترة القادمة عبر فرق عمل ميدانية للتأكد من تطبيق اشتراطات وأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومدى جودة الخدمات المقدمة للزوار والنزلاء .

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