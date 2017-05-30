توقيع اتفاقيات لتوريد 1000 حافلة ألمانية لمشروع النقل العام بالرياض

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقيات رئيسية مع كل من شركة “مرسيدس بنز” وشركة “مان” الألمانيتين لتوريد 1000 حافلة بتكلفة تبلغ 7.86 مليار ريال لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وبموجب الاتفاقيتين سيتم تحديد الشروط والأحكام والمواصفات الفنية والتصنيعية لتوريد 1000 حافلة لتشغيل شبكة خطوط الحافلات المستقبلية ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي “سابتكو” م. خالد الحقيل، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، إنه تم تصميم جميع الحافلات بمواصفات متميزة وحديثة وبما يتلاءم مع مشروع حافلات الرياض بشكل خاص.

وفي ذات السياق أعرب أمجد حداد مدير المبيعات بشركة الجفالي عن سعادته بأن تكون شركتي مرسيدس والجفالي شريكاً رئيسياً في هذا المشروع الاستراتيجي الكبير وذلك من خلال تصنيع وتوريد الجيل الأفضل من حافلات مرسيدس بنز ذات تقنيات متطورة ومزودة بمحركات الجيل الخامس (يورو 5) ولأول مرة في السوق السعودي. واصفاً المشروع بأنه يشكل نقطة انطلاق وعهد جديد للنقل العام في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد تعاقدت مع شركتي سابتكو وRATP Dev لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز لتوريد وتشغيل وصيانة حافلات النقل العام بمدينة الرياض، وسيتم تشغيل شبكة الحافلات باستخدام ما يقارب 1000 حافلة وهي تضم (3 مسارات مخصصة لحافلات النقل السريع BRT,21) مساراً رئيسياً لربط الأحياء بالإضافة إلى أكثر من 60 مساراً من خطوط حافلات التغذية (خطوط ثابتة وأخرى حسب الطلب) وسيتم تنفيذ وتشغيل تلك الخطوط على ثلاث مراحل، وتقطع الحافلات أكثر من 90 مليون كيلومترا لنقل 100 مليون راكب سنويا.

وتبلغ قيمة العقد 7.86 مليار ريال، ومدته 10 سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً، ويشمل توريد أسطول يضم ما يقارب 1000 حافلة من مختلف الأحجام والسعات من أحدث الصناعات الأوروبية وبأعلى المواصفات العالمية.