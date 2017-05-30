 إزالة ١١٢٠ مترمكعب من الانقاض من حي البديع في مدينة أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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إزالة ١١٢٠ مترمكعب من الانقاض من حي البديع في مدينة أبها

إزالة ١١٢٠ مترمكعب من الانقاض من حي البديع في مدينة أبها
المناطق - أبها
 نفذت إدارة النظافة حملة مكثفة لأعمال النظافة وازالة الانقاض ومخلفات البناء والهدم نتيجة للرمي العشوائي في حي البديع ومخطط البستان الواقع جنوب طريق الملك فهد ( ابها-خميس مشيط)
اوضح ذلك مدير عام ادارة النظافة المهندس محمد سبران انه تم أزالة الحشائش والعقوم الترابية من مجاري الأودية المتوزعة داخل الأحياء وجرولة وتمشيط الاراضي الفضاء لإزالة المخلفات نتيجة للرمي العشوائي في الأماكن الغير مخصصة لهذا الغرض.
واضاف انه تم الاستعانة بفرقة ميدانية للكنس اليدوي تضم أكثر من ( ٤٨ عامل) وأكثر من  ١٧معدة متنوعة ومكانس آلية تابعة للامانة والمقاولين المشغلين لمشاريع النظافة لرفع المخلفات وازالة الحشائش واللوحات المخالفة وشملت جوانب الطريق والمداخل الفرعية والارصفة من بداية تقاطع طريق كلية التقنية بالموظفين وحتى نهاية الطريق جنوب مخطط الروابي، وعلى مدار اليومين الماضيين تم رفع أكثر من ( ٤٤٨ متر مكعب) من الانقاض والأتربة وبنهاية الحملة تستهدف ادارة النظافة ترحيل ما يقارب ( ١١٢٠ مترمكعب ) من الموقع، بالاضافة الى تشكيل فرق كنس يدوي وآلي لإزالة الأتربة والأخشاب من الجزر الوسطية وجوانب الطرق لمعالجة التلوث البصري جراء تراكمها في الموقع .

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