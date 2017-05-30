وفد من المجلس القومي للتخصصات الطبية بالسودان يزور صحة عسير

استقبل مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور / محمد بن علي الهبدان بمكتبه بالمديرية وفد المجلس القومي للتخصصات الطبية بالسودان لبحث تفعيل الخطوات التنفيذية لاتفاقية التعاون الطبي ما بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة الاتحادية بالسودان.

أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير / سعيد بن مداوي الأحمري قائلا ان هذه الاتفاقية امتداد لمبادرة تبنتها المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة بهدف استقطاب الكفاءات الطبية لإتاحة المزيد من نقل الخبرات وخلق فرص تدريبية مشتركة ما بين الجانبين حيث تم عقد اجتماع مع مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة والوفد الصحي السوداني ممثلا في الأمين العام للمجلس القومي للتخصصات الطبية الدكتور / شيخ الصديق بدر ومدير المكتب التعاوني السوداني السعودي بالمجلس القومي السوداني الدكتور / كمال خلف الله وقد حضر هذا الاجتماع التشاوري مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور / يحيى شويل والمساعد للموارد البشرية الدكتور / مشبب الأسمري ونائب المساعد للخدمات العلاجية ومدير إدارة المستشفيات راشد الصميلي. انتهى