الأمير منصور بن مقرن يستقبل الشيخ الحجري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالإمارة رئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك .

وأكد سمو نائب أمير منطقة عسير خلال اللقاء على دور فرع الإفتاء بالمنطقة لتوضيح كثير من أمور المجتمع والتيسير عليهم , متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

من جهته رفع الشيخ الحجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل الذي يلقاه فرع الإفتاء بمنطقة عسير وما يحضى به من اهتمام ورعاية وذلك في سبيل القيام بعمله على أكمل وجه .