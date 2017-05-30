 الأمير منصور بن مقرن يستقبل الشيخ الحجري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير منصور بن مقرن يستقبل الشيخ الحجري وفد من المجلس القومي للتخصصات الطبية بالسودان يزور صحة عسير إزالة ١١٢٠ مترمكعب من الانقاض من حي البديع في مدينة أبها قاصدو بيت الله الحرام يؤدون مناسكهم في أجواء روحانية وسكينة واطمئنان توقيع اتفاقيات لتوريد 1000 حافلة ألمانية لمشروع النقل العام بالرياض منع توزيع المطويات التسويقية وإزالة الملصقات الإعلانية.. 500 ريال غرامة للمخالفين أمير المدينة المنورة يشهد اتفاقية دعم شركة “سابك” لوقف المدينة المنورة التعليمي “مداك” مقتل 11 بانفجار سيارة أمام “هيئة التقاعد” في بغداد التدخين يودي بحياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا رئيسي يتهم الحكومة الإيرانية بتزوير نتائج الانتخابات الوضع اليمني على طاولة مجلس الأمن اليوم تعليم الرياض يخصص 118 نادياً موسمياً بالرياض ضمن برنامج (إجازتي)

الأمير منصور بن مقرن يستقبل الشيخ الحجري

الأمير منصور بن مقرن يستقبل الشيخ الحجري
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير  اليوم في مكتبه بالإمارة رئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك .

 

وأكد سمو نائب أمير منطقة عسير خلال اللقاء  على  دور فرع الإفتاء  بالمنطقة لتوضيح كثير من أمور المجتمع والتيسير عليهم , متمنياً  للجميع التوفيق والسداد.

 

من جهته رفع الشيخ الحجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على  الدعم المتواصل الذي يلقاه فرع الإفتاء بمنطقة عسير وما يحضى به من اهتمام ورعاية وذلك في سبيل القيام بعمله على أكمل وجه .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>