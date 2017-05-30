نائب أمير عسير يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير علي بن صالح الشمراني يرافقه عدد من أعضاء الهيئة والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو نائب أمير منطقة عسير بالجميع , منوهاً بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة المجتمع، مبرزاً سموه الأعمال الخيّرة التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة .

من جانبه قدّم مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير, شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على حسن الاستقبال ، والإستماع ألى توجيهاته السديدة , راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد .