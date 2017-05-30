تعليم عسير يعتمد “16” ناديا موسميا لصيف العام الحالي

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، “16” ناديا موسميا لصيف هذا لعام ، ضمن برنامج “إجازتي”.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة الأستاذ أحمد حاضر ، أنه تم اعتماد المراكز الموسمية في كل من ” أبها ، وخميس مشيط ، وأحد رفيدة ” للبنين والبنات، حيث تم اعتماد “7” أندية للبنين تمثلت في : ” نادي متوسطة وثانوية باحة ربيعة ورفيدة ، ونادي الندوة ، ونادي تندحة ، ونادي عثمان بن مظعون بخميس مشيط ، ونادي الإمام مسلم بالخميس ، ونادي أحد رفيدة ، ونادي السياحة والترفيه ” ، و”5″ أندية للبنات تمثلت في : ” نادي معهد التربية الفكرية للبنات بأبها ، ونادي المتوسطة 17 للبنات بالخميس ، ونادي الشرف للبنات بأبها ، ونادي الثانوية 12 للبنات بأبها ، ونادي الربة والشعبين بأحد رفيدة ” فيما تم اعتماد “4” أندية أهلية “3” منها للبنين وواحد للبنات.

وأوضح المشرف على الأندية الموسمية بتعليم عسير الأستاذ مشبب القحطاني، أن برنامج “إجازتي” يعني تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة “الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية” وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين من منسوبي وزارة التعليم، من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني ، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد ممكن من الطلبة، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، إضافة إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته الرشيدة وعلمائه المعتبرين ، وإثراء الأنشطة غير الصفية وتنمية المهارات القيادية لدى الطلبة، بما يعزز مقدرة الطلبة على التعبير عن حبهم للوطن ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلبة وحمايتهم فكرياً ، وتوفير فعاليات ترفيهية جاذبة للطلبة في مختلف مراحلهم العمرية ، بالإضافة إلى بناء المهارات الرئيسة لمتطلبات سوق العمل في المجالات المهنية والحرفية وريادة الأعمال ، والتعريف بالمعالم التاريخية والحضارية بما يعزز الاتجاهات الإيجابية للسياحة الوطنية.

من جهة ثانية عقدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مساء أمس الاجتماع التحضيري بمدراء أندية الأحياء والمراكز الموسمية بنادي الحي بثانوية الفهد بأبها ، بحضور مساعد مدير إدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الأحياء الأستاذ عبد الله علوان ، والمسؤول المالي للأندية الأستاذ تركي البكري ،والمشرف على المراكز الموسمية الأستاذ مشبب القحطاني ، وذلك بهدف مناقشة تنفيذ مشروع ” إجازتي” في صيف العام الحالي .