 انطلاق الدورة الرمضانية الرابعة بتنظيم من أمانة الباحة والبلديات التابعة لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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انطلاق الدورة الرمضانية الرابعة بتنظيم من أمانة الباحة والبلديات التابعة لها

انطلاق الدورة الرمضانية الرابعة بتنظيم من أمانة الباحة والبلديات التابعة لها
المناطق - الباحة
انطلقت الدورة الرمضانيه الرابعة لكرة القدم والتي تنظمها أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعه لها على كاس  أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك لتفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب وتنمية مهاراتهم من خلال الدورات الرياضية.
وقد بلغ عدد الفرق المشاركة في الدورة تسع فرق تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كالتالي:
المجموعه الاولي: وتضم كلاً من فريق بلدية محافظة قلوة – فريق بلدية محافظة المخواة – فريق بلدية محافظة غامد الزناد.
المجموعه الثانية: وتضم كلاً من فريق بلدية محافظة المندق – فريق بلدية معشوقة – فريق بلدية محتفظة بني حسن.
المجموعه الثالثة: وتضم كل من فريق الأمانة – فريق بلدية محافظة بلجرشي – فريق بلدية محافظة العقيق.
وقد أقيمت  مباريات الإفتتاح متزامنة على ثلاثة ملاعب هي ملعب بلدية قلوة وملعب بلدية معشوقة وأيضاً ملعب نادي العين، وجمعت مباريات الإفتتاح بين كل من فريق بلدية قلوة وفريق بلدية غامد الزناد في المجموعة الأولى وانتهت بنتيجة ٤ – ٢ أهداف لصالح بلدية غامد الزناد
 كما انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي بلدية بني حسن وبلدية معشوقة في المجموعة الثانية بنتيجة ٧ – ٤ أهداف لصالح بلدية معشوقة
 وكذلك انتهت المباراة التي جمعت فريقا بلدية بلجرشي وبلدية العقيق في المجموعة الثالثة بنتيجة ٤ – ٠ أهداف لصالح بلدية بلجرشي

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