نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء ، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة الدكتور عبدالله الحريري.

وخلال اللقاء تسّلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة عدداً من الإصدارات الوثائقية المرئية والمسموعة والتي أعدها فرع الوزارة بالمنطقة ، وإصدارات أخرى تهدف إلى خدمة المجتمع وتوعيته خصوصا في الجوانب الحقوقية.

وقدّم الدكتور الحريري التهنئة للأمير عبدالله بن بندر بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير مكة ، كما هنأه بحلول شهر رمضان المبارك سائلا الله له التوفيق والعون.