الرئيس الروسي يستقبل ولي ولي العهد في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأعلن بوتين لدى استقباله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في موسكو أن روسيا والسعودية تعملان معا للتوصل لحل الأزمة السورية.

وقال بوتين: “نحن نجري اتصالات على المستوى السياسي وبين العسكريين ونتعاون في مسائل تسوية الأزمات، بما في ذلك في سوريا”.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو تنتظر قيام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأول زيارة له إلى روسيا.

كما شكر الرئيس بوتين الرياض على موقفها في سوق النفط، مؤكدا أن الجهود المشتركة للبلدين تسمح بتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للوقود.

من جانبه قال محمد بن سلمان إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك آلية واضحة لتجاوز كل الخلافات الموجودة.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن مباحثات الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الروسية ستتناول مسائل التعاون الثنائي والوضع في سوريا والعلاقات مع إيران.

ومن المنتظر أن يوقع الجانبان أربع مذكرات حول التعاون بين البلدين.

وسبق لولي ولي العهد السعودي أن زار روسيا مرتين عام 2015، التقى خلالهما الرئيس الروسي في كل من سوتشي وسان بطرسبورغ.