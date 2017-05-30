 شرطة المدينة تطيح بوافد قتل معلماً ووضع جثمانه في حاوية بناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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شرطة المدينة تطيح بوافد قتل معلماً ووضع جثمانه في حاوية بناء

شرطة المدينة تطيح بوافد قتل معلماً ووضع جثمانه في حاوية بناء
المناطق - المدينة المنورة

نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بادارة التحريات والبحث الجنائي بكشف غموض جريمة قتل، وأطاحت بالقاتل خلال فترة وجيزة، وتعود تفاصيل القضية وفقآ للناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أحد في 26 شعبان الماضي من شاب يفيد عن تغيب والده الخمسيني من منزلهم في ظروف غامضة. وبالتحري عن المذكور اتضح انه متقاعد من إدارة التعليم وسلوكياته جيده ولا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يوجد لديه عداوات. وبعد مرور يومين من إجراءات البحث والتحري وتمشيط المنطقة التي يسكنها اتضح انبعاث رائحة كريهة من حاوية بناء جوار منزلهم، وبالبحث بها عثر على جثة المواطن المتغيب وبه عدة طعنات وإصابة بالرأس.
وقال الرائد القحطاني بناءً على ذلك وجه مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني بتشكيل فريق بحثي لكشف غموض الجريمة. ومن خلال عمليات التحري والنتائج الفنية من إدارة الأدلة الجنائية فقد تم المسك بأحد خيوط كشف الجريمة الذي قاد إلى أحد الأشخاص من جنسية آسيوية سبق وأن عمل لدى المجني عليه في منزله. حيث تم ضبطه، وبسماع أقواله ومواجهته بما توفر من قرائن اعترف بقيامه بقتل المواطن ووضعه في حاوية البناء ودفنه بها وغسل وتنظيف مكان الجريمة.
وأوضح الناطق الاعلامي بأنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وتم إحالة الجاني وملف القضية للدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام.

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