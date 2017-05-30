قرع الطبول وإضاءة المساجد والطرقات لاستقبال رمضان في مملكة ماليزيا

يترقب المسلمون في ماليزيا الإعلان عن قدوم شهر رمضان عبر وسائل الإعلام، والبعض قد يتبع في ذلك ما تثبته المملكة العربية الـسعـودية، فيصوم مع صيامها ويفطر مع فطرها.فعندما تثبت رؤية هلال شهر رمضان يُعلن عن ذلك رسميا بواسطة وزارة الشؤون الدينية، ويقوم الأفراد من المسلمين بطقوس منها تنظيف المساجد وإضاءتها وتعليق الاضاءات على الأشجار وفي الشوارع والممرات وقرع الطبول حتى السحور، احتفالا بقدوم الشهر المبارك، وتبدأ التهاني والمباركات وتعم الفرحة والبهجة الجميع.يبلغ عدد السكان في مملكة ماليزيا حوالي ٣٠ مليون نسمة، يشكل المسلمون منهم النسبة الأكبر في هذا البلد، إذ تصل نسبتهم إلى ٦٥ % من مجموع السكان،والمعروف عن هذا الشعب المسلم التدين والتمسك بالإسلام، وعادات المسلمين في الإفطار في رمضان أن يجتمع اكثر الماليزيين في المساجد قبل أذان المغرب بفترة بعد عمل أطباق مختلفة ومتنوعة في البيوت ونقلها من المنازل الى المساجد لتناول طعام الإفطار، ويجلس الجميع قبل الأذان للإفطار جنبا إلى جنب، الأغنياء والفقراء، والصغار والكبار، وبعد الإفطار يؤدي الجميع صلاة المغرب جماعة.والمسلمون حريصون على الالتزام بتعاليم الإسلام، وتطبيق أحكامه، لأجل هذا فهم يسارعون في الخيرات، ويتسابقون في الطاعات.وصلاة التراويح في ماليزيا يصليها المسلمون ثماني ركعات في عدد المساجد، وفي بعضها الآخر تصلى عشرين ركعة، ولا تلتزم تلك المساجد في أغلبها ختم القرآن كاملا، بل تقرأ في صلاة التراويح ما تيسر من القرآن، وقد تتخلل صلاة التراويح أحيانا كلمة وعظ، أو درس ديني؛ لذلك نجدهم ينشطون ويجتهدون في العبادة والطاعة في هذه الليالي الفضيلة، والبعض منهم يلزمون الاعتكاف في المساجد فلا يخرجون منها، ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه.ومن أشهر الأطعمة الرمضانية التي يفطر عليها مسلمو ماليزيا نوع من الحلوى أشبه ما يكون بالكعك ويقدم التمر إلى جانبه . ومن المأكولات الرمضانية أيضا «الأرز» مع الخضراوات والدجاج واللحوم ومن أشهر أنواع الحلوى التي تقدم في هذا الشهر حلوى تسمى كولاك وتقدم مع التمر.وتنشط دروس العلم الشرعي، وحلقات تلاوة القرآن من أول رمضان إلى آخره، فترى المساجد تزدحم بالمصلين وطلبة العلم الذين يتسابقون في حضور مجالس العلماء، وهم في معظمهم من علماء ماليزيا، الذين تلقوا علومهم الإسلامية في المملكة وفي عدد من الدول العربية،وأغلب الناس يذهبون إلى بيوتهم بعد أداء صلاة التراويح، وعادة السهر ليست منتشرة بين مسلمي تلك البلاد إلا لدى القليل، إذ إن اكثـر المسلمين هناك ينامون مبكرا.