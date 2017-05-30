مركز أجيال يحتفل في ختام أنشطته

احتفل مركز أجيال لرعاية ومتابعة الأيتام التابع لجمعية البر الخيرية بالقريات في ختام أنشطته بأمسية مسائية, حيث شارك الطلاب الطاقم الإداري في ليلة ارتسمت بالفرح والنجاح بعد نهاية عامهم الدراسي, وتخلل الاحتفال العديد من المسابقات والبرامج الترفيهية . كما قدم الأخ طلال عويض مبادرة في تكريم الطلاب المتميزين وذلك بإهدائهم أجهزة اتصالات كدعم وحافز لتفوقهم الدراسي .

ومن جانبه ثمن مدير المركز الأستاذ مصلح العازمي, هذه المبادرة والتكريم والتي لها دلالة كبيرة في نفوس أبنائنا الأيتام في بذل المزيد من العطاء في حياتهم العلمية والعملية, مشيراً إلى الجهود التي بذلها الطاقم الإداري والتعليمي بالحرص بالارتقاء في زيادة المستوى التحصيلي للأيتام من كافة الجوانب التعليمية والسلوكية, حيث تحققت الأهداف المرجوة بفضل الله وتعاون الجميع وبدعم كبير من إدارة الجمعية التي وفرتنا لنا كل سبل الدعم المادية والمعنوية طيلة عمل المركز .