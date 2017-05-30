ترشح لها 92 وتنافس عليها 59 واستبعد 33.. أمير القصيم: 17 فائزاً وفائزة بجائزة الشاب العصامي في نسختها الثامنة

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، رئيس جائزة الشاب العصامي ، أن عدد المترشحين لجائزة الشاب العصامي في نسختها الثامنة للعام الحالي ، 92 مترشحاً ومترشحة ، 59 منهم مستوفون للاشتراطات والمعايير ، وتم استبعاد 33 لم تنطبق عليهم الاشتراطات والمعايير ، مبيناً أنه بلغ عدد الفائزين 17 ، منهم 12 فائزاً و5 فائزات في فروع الجائزة ” التجاري، الإعلامي، الخدمي” ، لافتاً إلى أنه تم حجب الفرع “الصناعي والزراعي والتقني” من فروع الجائزة لعدم توافر الشروط في المتقدمين ، مشيراً إلى أنه سيتم تتويجهم وتكريمهم ضمن فعاليات ملتقى الشباب العاشر “أنت قدها” ، لافتاً إلى لجنة التقييم والتحكيم اعتمدت 17 فائزاً وفائزة ، 14 منهم من منطقة القصيم و2 من منطقة الجوف ، في حين بلغ عدد العصاميات الفائزات بالجائزة 5 شابات ، جميعهن من منطقة القصيم. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده سموه في قصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والأمين العام لغرفة القصيم التجارية ، أمين عام جائزة الشاب العصامي زياد المشيقح ، ورئيس لجنة تحكيم الجائزة عبدالعزيز الحميد وأعضاء اللجنة ، بيّن فيه تفاصيل جائزة الشاب العصامي في نسختها الثامنة لمندوبي وسائل الإعلام من مراسلي الصحف المحلية وممثلي القنوات الرسمية والفضائية والصحف الإلكترونية. واعتبر سمو أمير منطقة القصيم أن الجائزة مصدر فخر واعتزاز لهذه المنطقة ، هدفها استنشاط همم الشباب ، وتكريم كل شاب عصامي يستخدم طاقاته وعمله في كل ما يعود له وللوطن بالخير ، لافتاً سموه إلى أنه منذ انطلاق ملتقى الشباب تبلورت فكرة إقامة جائزة الشاب العصامي ، والتي ولله الحمد تقدم لها الكثير من الشباب والشابات وعلى خوض غمار العمل وأصبحوا سباقين للعمل العصامي وهذا بحد ذاته إنجاز كبير ، مشيراً إلى أنه بعد الجائزة انطلقت كثير من المبادرات من أمارة المنطقة وكذلك رجال الأعمال الذين يشجعون الشباب عل العمل ، مؤكداً أن هذه الجائزة الوحيدة على مستوى المملكة ونفتخر بها. وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن ملتقى الشباب الثامن يزخر بالعديد من الفعاليات كمعرض الملك سلمان والشباب العصاميين وجناح شباب الأعمال ، والعديد من المعارض والفعاليات ، بالإضافة إلى استضافة نخبة من رجال الأعمال ، وبين سموه أن منطقة القصيم من أكثر المناطق بالمملكة التي تحرص على العمل الحر وتشجع الشباب منذ القدم ، حيث أن العقيلات مثال مشرف لنا ولدينا أمثله نفتخر بها بكثير من المجالات يعملون بها الشباب والفتيات ورجال الأعمال يرحبون بالشاب الذي يبدع ويخلص بعمله والدولة تقدم الدعم والمساندة للشباب ، وأثنى أمير منطقة القصيم على الجهود التي بذلتها غرفة القصيم ، ودعم باقي رجال الأعمال للجائزة ، مشيدًا بما تبذله لجنة تحكيم الجائزة.