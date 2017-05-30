أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، التقرير السنوي للجنة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام اللجنة محفوظ بن عبدالله الغامدي، الذي قدم لسموه خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عما تضمنه التقرير من منجزات، شملت معالجة ما نسبته 68 % من إجمالي القضايا الواردة للجنة الرئيسية واللجان الفرعية بمحافظات المنطقة البالغ عددها نحو 2275 قضية، تضمنت قضايا العفو والأراضي والعقارات والقضايا الاجتماعية والأسرية، مستعرضاً أبرز البرامج التي ستنفذها اللجنة خلال الفترة القادمة وأهم أهدافها، إلى جانب تعريف المجتمع بمهام اللجنة وهدفها النبيل تجاه حل الخلافات من خلال إقامة العديد من الدورات والمحاضرات والمسابقات الأسرية وتوجيه أئمة المساجد بإلقاء خطب حول إصلاح ذات البين بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالجهود التي تقوم بها اللجنة للإصلاح بين الناس وحل القضايا قبل وصولها لجهات الاختصاص، مطالباً ببذل المزيد من الجهد لحل مختلف القضايا الأسرية والاجتماعية التي من شأنها نبذ الشحناء وتحقيق الألفة والإصلاح وفض الخصومات بين أفراد المجتمع ومعالجتها بالطرق السليمة.

وشكر سمو أمير الباحة رؤوساء وأمناء وأعضاء اللجان على مستوى منطقة الباحة نظير ما يقومون به من أعمال ستسهم بحول الله في حل العديد من القضايا الاسرية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في عملهم.