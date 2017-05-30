أمير الباحة يطلع على الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات والجمعيات الخيرية بالمنطقة للمستفيدين

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات والجمعيات الخيرية بالمنطقة للمستفيدين منها إلى جانب ما تقوم به اللجان الاجتماعية من برامج لمختلف أفراد المجتمع .

ونوه سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد بن إبراهيم العاصمي يرافقه مساعديه لشؤون العمل وللشؤون الاجتماعية ، باهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – في هذه البلاد بدعم الجهات الخيرية لتقوم بالدور الذي أنشئت من أجله لخدمة المجتمع ، مشيداً سموه بما تقوم بها الجهات الخيرية في المنطقة من أعمال جليلة لخدمة المنتسبين لها .

وحث سمو أمير الباحة القائمين على تلك الجهات بالعمل الجاد وإعداد الخطط المستقبلية بما يتناسب من رؤية المملكة 2030 ، موجهاً سموه بالاهتمام بكل ما يتعلق بمعالجة قضايا العمل والعمال واعطاء العمال حقوقهم ، متمنياً لهم التوفيق في أداء أعمالهم .

من جانبه استعرض العاصمي الأنشطة التي تنفذها الجمعيات الخيرية بالمنطقة البالغ عدد 22 جمعية ، بالإضافة إلى 4 جمعيات متخصصة و7 جمعيات تعاونية ، و 28 لجنة للتنمية الاجتماعية ، مشيراً إلى برامج دعم الأسر المنتجة وقطاع الرعاية الاجتماعية والأسر ، وقطاع الضمان الاجتماعي ، وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الاعمال .

وبين الخطط والمشاريع المستقبلية التي يعتزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، منوهاً بالاهتمام الذي تلقاه الجمعيات الخيرية بالمنطقة من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة الباحة ، مؤكداً حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .