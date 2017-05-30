خلال جلسته الأسبوعية.. أمير القصيم: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف من أبز الصور على تمسكنا بالقرآن

وأشار سمو أمير منطقة القصيم ، إلى أن إنشاء المجمع يأتي اضطلاعاً من المملكة بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين ، واستشعاراً من الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بأهمية خدمة القرآن الكريم ، والعناية به حفظاً وطباعة وتوزيعاً على المسلمين ، لافتاً إلى أن المجمع أصبح من أبرز الصور المشرفة والدالة على تمسك المملكة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعتماداً ومنهجاً وقولاً وتطبيقاً.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل ، بما تبذله الدولة من جهود عظيمة في خدمة القرآن الكريم ، واتخاذها من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى دستورًا يحكم جميع مناحي الحياة فيها ، كما أن هذا هو أعظم تقدير واحترام لكتاب الله تعالى أن يكون دستور الحياة فيها ، مؤكداً سموه أن من هذا المنطلق كان واجبًا علينا العناية والاهتمام بكتاب الله حفظًا وتجويدًا وتفسيرًا ، وبذل كافة الجهود اللازمة لخدمة القرآن الكريم ، من خلال إنشاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ، وإيجاد الجوائز لحفظة القرآن وتكريمهم ، ولم تكتف بالدعم الداخلي لخدمته ، بل مدت جسور الخير والعطاء للخارج أيضاً فقدمت الرعاية للجمعيات القرآنية وأسهمت في إنشاء الجامعات والمراكز والمنشآت التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه في كثير من الدول الإسلامية وشجعت التنافس الشريف في حفظ كتاب الله بين أبناء العالم الإسلامي فدعمت المسابقات القرآنية الدولية وحرصت على إقامتها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي بالمواطنين ، في قصر التوحيد بمدينة بريدة ، مساء أمس الاثنين ، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وأصحاب المعالي والفضيلة ، ووكلاء الإمارة ، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ، وأعيان المنطقة ، الذي خصص للحديث عن موضوع “مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وجهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه”.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك تناول المتحدث الرئيسي للجلسة الأستاذ الدكتور محمد سالم العوفي الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في بداية كلمته ، أن العناية بالقرآن الكريم شرف عظيم ، وأن أعظم عمل هو ما قامت به المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، وأن إنشاء المجمع لخدمة القرآن الكريم أعظم حدث يشهده العالم الإسلامي اليوم في خدمةً للقرآن لا مثيل لها.

وبين الدكتور العوفي أنه في عام 1403هـ وضع الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حجر الأساس للمجمع ، وتم افتتاحه في عام 1405هـ ، ويقوم بطباعة المصحف الشريف بعدة روايات ، وترجمة معاني وتفسير القرآن الكريم إلى العديد من اللغات العالمية ، حيث أنشى في عام 1416هـ مركز متخصص للترجمات قم بترجمة أكثر من 72 ترجمة خلال العام الماضي منها 37 آسيوية و16 أوروبية و18 إفريقية ، مشيراً إلى أنه في نفس العام أنشئ مركزاً للدراسات القرآنية للإشراف على العديد من الدراسات والبحوث في مجال علوم القرآن الكريم ، وقام بتحقيق وتأليف أكثر من 40 مصنفاً ، وإنشاء موقعاً على شبكة الإنترنت بسبع لغات عالمية بالإضافة إلى 13 موقعاً متخصصاً.

وأشار د.العوفي إلى أنه في عام 1432هـ تم إنشاء مركز البحوث الرقيمة للقرآن الكريم وعلومه ، وقام بتطبيق مصحف تفسير معاني القرآن بلغة الإشارة ، ومراجعة التطبيقات المحرفة على منصات انظمة التشغيل ، لافتاً إلى أن المجمع نظم العديد من الندوات وشارك فيها باحثون من مختلف أنحاء العالم ، صدر عنها نحو 300 بحث محكم ، كما أن المجمع حصل على العديد من الجوائز.

وفي ختام الكلمة أستعرض د.العوفي المعلومات المهمة في تاريخ المجمع ، بأنه يقع على مساحة 250 ألف متر مربع ، ومتوسط الإنتاج السنوي يبلغ 13 مليون نسخة من القرآن الكريم سنوياً ، وسيكون متوسط الإنتاج خلال هذا العام من 18 إلى 20 مليون نسخة سنوياً ، لافتاً إلى أن كمية الانتاج حتى منتصف هذا العام الحالي تجاوزت 312 مليون نسخة قام المجمع بتوزيع 299 مليون نسخة هدية من المملكة على المسلمين في أرجاء المعمورة ، مشيراً إلى أن عدد العاملين في المجمع 1700 عامل ، ونسبة السعوديين 82% ، ويبلغ عدد الزوار سنوياً نحو 400 ألف زائر تقدم لكل واحد نسخة من الإصدار ، لافتاً إلى ان المجمع يقدم سنوياً أكثر من مليون و800 ألف نسخة هدية من خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام ، حيث بلغ ما تم توزيعه من المجمع حتى العام الماضي 43 مليون نسخة عبر منافذ السفر المختلفة ، مشيراً إلى أن المجمع نظم 18 دورة تجويد لحفظ القرآن تستغرق كل دورة 7 أشهر في المسجد النبوي الشريف ، وقد تخرج منها حتى عام 1436هـ نحو 400 حافظ ، كما أن المجمع أنهى البحوث والدراسات لإصدار مصحف المدينة النبوية بطريقة برايل ، وإنشاء برنامجاً خاصاً لإنتاج 25 ألف نسخة سنوياً.