خلال استقباله رئيس وأهالي مركز الخبراء.. نائب أمير القصيم يحث رؤساء المراكز على مضاعفة الجهد لخدمة المواطنين

حثّ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، رؤساء المراكز التابعة لمحافظات المنطقة على مضاعفة الجهد والعمل لخدمة المواطنين والمقيمين في المركز ، مثنياً سموه على الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، منوهاً بما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام من لدن سمو أمير منطقة القصيم متمنياً التوفيق للجميع.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الثلاثاء ، رئيس مركز الخبراء عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي ، يرافقه عدد من أهالي المركز ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة.

من جانبه ، عبر رئيس وأهالي مركز الخبراء عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سمو نائب أمير المنطقة لهم ، مثمنين الدعم والرعاية التي يحظى بها المركز من سمو أمير المنطقة ، وسمو نائبه.