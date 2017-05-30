 التقى مدير ومنسوبي التدريب التقني بالمنطقة… نائب أمير القصيم: الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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التقى مدير ومنسوبي التدريب التقني بالمنطقة… نائب أمير القصيم: الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير

التقى مدير ومنسوبي التدريب التقني بالمنطقة… نائب أمير القصيم: الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير
المناطق - بريدة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن الشباب هم نواة للمستقبل ، وأن مؤسسة التدريب التقني والمهني أوجدت لاستخراج مواهب الشباب الفنية والتقنية للاستفادة منها في خدمة الوطن ودفع عجلة التنمية فيه.
جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الثلاثاء , مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن يرافقه عمداء الكليات ومنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمدن ومحافظات المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .
ولفت سموه النظر إلى أن الشباب هم الأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات فنية ومهارية جعلتهم جزءاً مهماً في مسيرة التنمية بالوطن ، ليعود ذلك بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ، متمنياً لهم وللإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم التوفيق والنجاح بما يخدم الشباب ، مقدماً سموه الشكر على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه عبر مدير ومنسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم عن شكرهم وامتنانهم لسمو نائب أمير منطقة القصيم على لقاء سموه والاستماع لتوجيهاته وآرائه التي ستكون عوناً لهم بإذن الله في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ، سائلين الله بأن يديم الخير والصلاح للوطن وأبنائه وأن يحمي بلادنا من كل مكروه ، ويديم عليها أمنها وأمانها ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد .

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