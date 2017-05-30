 مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس الفصول الصيفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس الفصول الصيفية

مدير “تعليم الجوف” يعتمد المكلفين في مدارس الفصول الصيفية
المناطق - محمد الحسن

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح جعفر السالم أسماء المكلفين بالعمل في الفصل الدراسي الصيفي لعدد من مدارس نظام المقررات ومدارس النظام الفصلي بالمنطقة للعام الدراسي1437/1438هـ.

وأوضح رئيس قسم نظام المقررات الأستاذ سعود بن عويد الفهيقي أن الفصل الصيفي سيكون هذا العام في مدرسة الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز الثانوية في سكاكا، ومدرسة الملك سعود بن  عبدالعزيز الثانوية في دومة الجندل، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية في طبرجل ، مشيراً إلى أن فترة التسجيل لنظام المقررات و للنظام الفصلي تبدأ الأحد
8/10/1438هـ لمدة 3 أيام، وبداية الدراسة الأربعاء11/10/1438هـ والاختبارات
النهائية تبدأ في الثلاثاء 30/11/1438هـ ولمدة 3  أيام.

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