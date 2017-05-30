 مركز المعلومات لحقوق الإنسان: 519 مقذوفا أطلقتها المليشيا على الأحياء السكنية شرق تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

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مركز المعلومات لحقوق الإنسان: 519 مقذوفا أطلقتها المليشيا على الأحياء السكنية شرق تعز

مركز المعلومات لحقوق الإنسان: 519 مقذوفا أطلقتها المليشيا على الأحياء السكنية شرق تعز
المناطق- واس

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أن 22 مدنياً قتلوا وجرح 35 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في محافظة تعز اليمنية خلال السبعة الأيام الماضية، بعد قصف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة على الاحياء السكنية شرق المدينة.
وقال المركز في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إن المليشيا أطلقت من مواقعها في أطراف المدينة 519 مقذوفاً على احياء تعز الشرقية، خلال الفترة 22 – 28 مايو.
وأوضح المركز أن الاحياء الشرقية لمدينة تعز تعرضت في اليوم الأول لرمضان 30 مقذوفا.. مشيراً إلى أن المليشيا مستمرة في ارتكاب الجرائم الجسمية بحق الشعب، من خطف وتعذيب وقتل وقصف متعمد للأحياء السكنية، وتهجير جماعي واستيلاء على منازل ومناطق، إضافة الى تفجير المساكن والمباني المختلفة وزرع مختلف الالغام في الطرقات والمزارع.
وأستنكر المركز الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم، مطالبا بتنفيذ تحقيقات جادة ومسؤولة، إضافة إلى قيام منظمات المجتمع الدولي بدورها المنشود حيال تلك الجرائم والخروج من دائرة الصمت، والعمل الجاد من أجل إيقاف تلك الجرائم وإنصاف الضحايا.

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